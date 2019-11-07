Ставка действует на протяжении всего срока кредитования при выполнении условий страхования.

На заемные средства можно приобрести строящееся или готовое жилье у застройщика, а также рефинансировать имеющейся кредит. Первоначальный взнос составляет 20% и может быть полностью или частично оплачен за счет средств материнского капитала.

«Ипотека – один из главных приоритетов розничного бизнеса банка. Мы предлагаем максимально комфортные условия и всегда стараемся идти клиентам навстречу. В случае, если в семье родился второй или третий ребенок, заемщик может получить или рефинансировать действующий кредит по льготной ставке программы «Семейная ипотека» и быстрее решить жилищный вопрос», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Банк ЗЕНИТ предлагает программу ипотечного кредитования с субсидированной процентной ставкой для семей с двумя и более детьми, родившимися с 1 января 2018 г. и не позднее 31 декабря 2022 г. Клиенты могут оформить кредит на покупку недвижимости со сроком от 1 года до 30 лет на сумму от 600 тыс. до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской Ленинградской областях, а также до 6 млн рублей – в других регионах. Срок рассмотрения заявки при наличии полного пакета документов – не более 3 дней.