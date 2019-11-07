Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил кредитную карту «Универсальная» . Категории карты — Visa Classic/Gold, Mastercard Standard/Gold.

Данная карта предусматривает кешбэк в 1% от суммы любых покупок без ограничений.

Основные условия кредитования по новой карте: лимит — до 300 тыс. рублей, ставка — от 17,9% до 36,9% годовых. Карта предусматривает льготный период до 56 дней на операции оплаты товаров и услуг.



Ежегодная плата составляет 1 788 рублей. Выпуск карты осуществляется бесплатно. Комиссия за снятие наличных в устройствах любых банков взимается в размере 4,9% годовых, минимум 390 рублей. СМС-информирование (полный пакет) стоит 89 рублей в месяц, обязательный пакет предоставляется бесплатно.