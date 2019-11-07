Страховое возмещение вкладчикам петербургского Эксперт Банка, в том числе индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, выплатит Сбербанк , сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Прием через банк-агент заявлений вкладчиков рухнувшего банка на страховые выплаты и иных необходимых документов, а также сами расчеты АСВ начнет 12 ноября. Официальные сообщения с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будут размещены 11 ноября.

Исходя из данных последней имеющейся у АСВ отчетности банка (по состоянию на 1 октября 2019 года) размер страховой ответственности агентства предварительно оценивается в 4,2 млрд рублей, в том числе по вкладам малых предприятий — в 140,6 млн рублей.



Банк России отозвал лицензию у Эксперт Банка с 1 ноября текущего года.