Средний размер вкладов физических лиц в российских банках, без учета счетов с суммой до 1 тыс. рублей, на 1 октября составил 177 тыс. рублей, увеличившись с начала года на 6,7%, а средний размер вкладов малых предприятий (также без счетов с суммой до 1 тыс. рублей), которые подлежат страхованию с 1 января 2019 года, — 1,338 млн. Такие данные приводятся в опубликованном в четверг Агентством по страхованию вкладов «Мониторинге застрахованных вкладов за январь — сентябрь 2019 года» .

За период с 1 января по 1 октября 2019 года наибольший прирост показали вклады физических лиц с суммами в диапазонах от 1 млн до 1,4 млн рублей и от 1,4 млн до 3 млн: увеличение на 8,4% и 8,3% по сумме и на 8,7% по количеству. Вклады с суммовым диапазоном от 100 тыс. до 1 млн рублей продемонстрировали рост на 3,9% по сумме и на 2,6% по количеству. Сбережения объемом свыше 3 млн рублей показали прирост на 3,7% по сумме и на 10,6% по количеству счетов. Динамика для вкладов в размере до 100 тыс. рублей — минус 9,1% по сумме и плюс 1,9% по количеству счетов.

В результате доля вкладов в размере от 1 млн до 1,4 млн рублей увеличилась с 11,9% до 12,4%, в размере 1,4—3 млн — с 10,4% до 10,7%. Доли вкладов в сумме от 100 тыс. до 1 млн рублей и свыше 3 млн рублей практически не изменились и составили 36,3% и 32,7% соответственно. Доля вкладов размером менее 100 тыс. рублей уменьшилась с 9% до 7,9%.

В январе — сентябре 2019 года доля депозитов в иностранной валюте снизилась на 0,4 процентного пункта — с 21,5% до 21,1%.



Доля долгосрочных вкладов (на срок свыше одного года) увеличилась с 39,5% на 1 января до 41,2% на 1 октября. Доля вкладов, размещенных на срок до года, уменьшилась с 36,9% до 35,2%. Доля вкладов до востребования практически не изменилась и составила 23,6%.