Агентство по страхованию вкладов 8 ноября начнет выплату страхового возмещения вкладчикам петербургского Данске Банк, у которого с 1 ноября этого года аннулирована лицензия. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Как уже сообщалось, принимать заявления на компенсации и осуществлять выплаты будет само агентство «в связи с незначительным объемом выплат». Предварительно АСВ оценивало свою страховую ответственность перед четырьмя вкладчиками банка в 51 тыс. рублей, однако сегодня уточняется, что, согласно реестру обязательств Данске Банка, за страховым возмещением на сумму около 40 тыс. рублей могут обратиться три вкладчика.

Таким образом, имеющиеся у вкладчиков банка счета полностью подпадают под страховую сумму, которая может составлять максимум 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Система страхования распространяется на вклады и счета физлиц (включая индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц, отнесенных к малым предприятиям и включенных в соответствующий реестр. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По валютным счетам компенсации рассчитываются по курсу ЦБ на день наступления страхового случая.

Выплата возмещения будет осуществляться до дня завершения в отношении Данске Банка ликвидационных процедур, напоминают в АСВ.



Лицензия Данске Банка была аннулирована по его собственному ходатайству, обусловленному решением акционера о добровольной ликвидации кредитной организации.