Снижение ключевой ставки может поддержать процентный доход банковского сектора из-за практики более быстрого снижения кредитными организациями эффективных ставок по депозитам по сравнению с эффективными ставками по кредитам. Это следует из бюллетеня «О чем говорят тренды» от департамента исследований и прогнозирования ЦБ, где уточняют, что содержащиеся в аналитическом материале выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора.

В бюллетене указано, что, несмотря на замедление темпов роста кредитования в III квартале 2019 года, прибыль банковского сектора по итогам указанного периода составила почти 500 млрд рублей, превысив результаты II квартала (примерно 420 млрд) и соответствующего квартала предыдущего года (порядка 445 млрд рублей). При этом чистый процентный доход продолжил плавное снижение до уровня 724 млрд рублей (минус 16 млрд по отношению ко II кварталу 2019 года, минус 67 млрд к III кварталу 2018-го) из-за роста процентных расходов, который опередил рост процентных доходов банковского сектора.

«Рост процентных доходов и расходов происходит несмотря на начавшийся цикл снижения ставок в экономике и, вероятно, связан с изменением структуры портфеля банковского сектора в сторону более дорогих депозитов и кредитов в течение первого полугодия 2019 года, — отмечается в материале ДИП ЦБ. — Так, средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц и нефинансовых организаций в первом полугодии 2019 года превышала аналогичные показатели первого полугодия 2018 года минимум на 0,5 процентного пункта».

Дополнительно более низкий чистый процентный доход относительно I—II кварталов 2019 года может частично объясняться практикой некоторых банков, в попытке избежать начисления повышенных резервов, занижать полную стоимость кредита и компенсировать занижение через увеличение комиссий и прочих платежей, рассуждают эксперты. Так, комиссионный доход в III квартале 2019 года продолжил заметный рост: плюс 41 млрд рублей ко II кварталу 2019 года, плюс 54 млрд рублей к III кварталу 2018 года.

«Возобновившееся снижение ставок может поддержать процентный доход банковского сектора из-за практики более быстрого снижения эффективных ставок по депозитам по сравнению с эффективными ставками по кредитам», — отмечают аналитики ЦБ.

Они обращают внимание, что величину прибыли также поддержал заметный рост чистого дохода от операций с ценными бумагами (плюс 169 млрд рублей к показателю II квартала 2019 года, плюс 205 млрд к III кварталу 2018-го).



При этом банковский сектор продолжил досоздавать резервы в размере около 260 млрд рублей в квартал. «В отличие от I квартала, корректирующие проводки не смогли перекрыть этого эффекта и поддержать размер прибыли. В результате досоздание резервов стало фактором снижения прибыли в III квартале 2019 года», — добавляют аналитики ДИП Центробанка.