СМП Банк снизил ставки по ипотеке . Теперь получить кредит в банке на покупку новостройки или готового жилья возможно под 9,99—10,99% годовых (прежде — под 10,5—11% годовых). Обновленный диапазон процентных ставок при рефинансировании составляет 9,99—10,5% годовых.

Также в банке продолжает действовать акция , в рамках которой кредиты на покупку готового и строящегося жилья предоставляются по единой ставке — 8,99% годовых (ранее — 9,5% годовых). Максимальная сумма кредита может достигать 15 млн рублей в зависимости от региона кредитования. Минимальный первоначальный взнос равен 20%.

«Кредиты предоставляются на сумму до 85% от стоимости залога (до 90% при использовании средств материнского (семейного) капитала). Допустимый срок кредитования может составлять от трех до 25 лет. При отказе заемщика от личного / титульного (если применимо) / личного и титульного страхования ставка увеличится на 2/2/4 процентных пункта. При запрете клиентом уступки прав требования по кредитному договору ставка будет выше на 1 процентный пункт. На момент до перерегистрации ипотеки при рефинансировании надбавка к ставке составит 2 процентных пункта. Для зарплатных клиентов банка и прочих льготных категорий заемщиков дисконт к ставке может составлять от 0,5 до 1 процентного пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.