Около 20 европейских банков ведут совместную разработку общеевропейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и MasterCard. Об этом сообщает РБК , ссылаясь на агентство AFP.

По словам источников, разработка называется PEPSI (Pan-European Payment System Initiative) и с ее помощью можно будет управлять всеми видами дематериализованных платежей.

Источник AFP в банковском секторе Франции сообщил агентству, что эта идея зародилась еще в 2017 году, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) задался вопросом суверенитета платежей в Европе. Первоначально инициатива имела политический подтекст.

Источники заявили о включении в работу большинства французских банков, а также немецкого Deutsche Bank. Агентство AFP отмечает, что ни одно финансовое учреждение официально не подтвердило свое участие в создании такой платежной системы.