Решение позволило сократить среднее время обслуживания клиентов банка на 12%. До конца 2019 года планируется масштабирование системы на всю розничную сеть «Абсолют Банка».

«Система управления знаниями» — цифровой продукт, разработанный «Ростелеком Контакт-центр» в 2016 году и предназначенный для контактных центров и клиентских служб. Решение представляет собой единое информационное пространство, в котором размещены все информационные материалы (контент), которые используются при обслуживании клиентов. Продукт позволяет операторам быстро находить актуальную информацию, сводить к минимуму количество ошибок, а также ускорить процесс обучения новых специалистов. Таким образом, СУЗ помогает оптимизировать затраты на клиентский сервис, сократить время обработки вызова, отследить актуальную информацию и работу сервиса, увеличить эффективность работы сотрудников и самое главное — повысить уровень лояльности клиентов.



Проект по внедрению «Системы управления знаниями» в информационный контур банка стартовал в декабре 2018 года. В марте 2019-го по итогам успешно проведенного пилота было принято решение о внедрении системы в контактном центре.



За полгода функционирования СУЗ в Контактном центре «Абсолют Банка» удалось добиться видимых результатов. В частности, оптимизировать расходы на контактный центр за счет сокращения времени обслуживания клиентов на 12%, оптимизировать время обучения сотрудников на 28% (с 14 до 10 дней), снизить число ошибок на 5%, сократить время, затрачиваемое на информационное сопровождение сотрудников на 11 часов.

«Абсолют Банк» — крупный федеральный банк (топ-35 по размеру активов) с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса. Банк специализируется на работе в сегментах финансового рынка с высоким уровнем экспертизы и уникальными ИТ-решениями: в рознице — на ипотеке, автокредитовании, а также на МСБ в цифровом формате, в корпоративном бизнесе — на системном обслуживании компаний холдинга ОАО «РЖД», в private banking, на комплексных решениях и высоком уровне сервиса.



«Тема управления знаниями сотрудников — всегда актуальна, особенно на фоне постоянных изменений важно быстро, качественно и технологично решать вопросы клиентов. В рамках проекта в «Абсолют Банке» решение «Ростелеком Контакт-центр» будет внедрено не только как База знаний для Контакт Центра, но и как единая Система управления знаниями (контентом) для всей нашей банковской сети, а в перспективе обеспечить полный переход на новое технологичное решение для управления контентом по всему банку. Сейчас мы завершаем этап наполнения контента для Сети и в ближайшее время готовимся передать этот инструмент в работу сотрудников», — уточняет Светлана Павленко, начальник управления клиентского сервиса АКБ «Абсолют Банк» ПАО.

«СУЗ — внутренняя разработка нашего контактного центра, одного из крупнейших на рынке РФ, с численностью операторов свыше 7 000. Мы четко знаем, что в процессе обслуживания клиентов оператор должен всегда иметь под рукой актуальную информацию, которую быстро и просто найти. При этом очевидно, что для банков в условиях жесткой конкуренции важно оптимизировать расходы. Наше решение уже доказало свою экономическую эффективность, — комментирует Анна Теплякова, директор по продажам цифровых продуктов «Ростелеком Контакт-центр», – Залогом успешной работы решений такого типа является осмысленный подход к наполнению СУЗ контентом. Контент должен быть правильно структурирован и разложен, размечен для определенных групп пользователей и хорош визуализирован. Поэтому в процессе внедрения мы всегда консультируем заказчиков, делясь накопленным опытом и лучшими практиками».

Отметим, что это не первое внедрение «Системы управления знаниями» в банковском секторе. На данный момент решение успешно функционирует в АО «СМП Банк» и ПАО МОСОБЛБАНК. В 2019 году «Система управления знаниями» внесена в единый реестр отечественного программного обеспечения.

«Банки осознают, что необходимо выводить технологическую составляющую на новый уровень, для того чтобы обеспечить лучший клиентский сервис, — отмечает генеральный директор «Ростелеком Контакт-центр» Елена Дробот, — Именно цифровые инструменты позволяют решить эту задачу и оптимизировать собственные бизнес-процессы с реальным экономическим эффектом».

«Ростелеком Контакт-центр» — один из крупнейших аутсорсинговых контактных центров в России, 100% дочерняя компания ПАО «Ростелеком». По данным iKS-Consulting, входит в топ-3 компаний по доле рынка. В настоящий момент действует более 20 операторских площадок по всей России. Услуги компании позволяют заказчику выстраивать взаимоотношения с потенциальными и существующими клиентами во всех сегментах рынка (B2C, B2B, B2G). «Ростелеком Контакт-центр» также является разработчиком цифровых решений для контакт-центров и клиентских служб.