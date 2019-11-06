Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился на 40 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,8875 рубля. С начала торговой сессии было проведено 19,4 тыс. сделок почти на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,4775—63,9125 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 70,7425 рубля, увеличившись на 43 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,3 тыс. сделок на 434,5 млн евро по курсам от 70,3275 до 70,785 рубля за евро.

На валютной секции Московской биржи ослаб по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, роста цен на нефть не хватило для слома негативного влияния со стороны динамики валют EM (развивающихся рынков), в результате чего рубль в рамках сегодняшней сессии понес потери.

«При этом ближайшим сопротивлением для пары USD/RUB выступает уровень 64 рубля. Здесь же проходит краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября. Это создает двойное сопротивлении для доллара, для пробоя которого «быкам» может понадобиться существенный повод», — комментирует эксперт.