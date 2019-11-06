Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 4 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 3 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:11 мск курс доллара составил 63,63 рубля (плюс 14 копеек), евро относительно уровня предыдущего закрытия подорожал на 15 копеек и составил 70,47 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, пара доллар/рубль в среду может уйти к отметке 64.

«Пока пара доллар/рубль находится ниже района поддержки 63,6—63,8, и, в общем-то, ей открыта дорога в район годовых минимумов — 62,6. Но фундаментальных факторов для такого движения мы не видим и склоняемся к мысли, что пробой окажется ложным и пара вновь уйдет к комфортной для себя отметке 64», — пояснял Антонов.