Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») провело анкетирование и подготовило рэнкинг ведущих лизинговых компаний по итогам III квартала 2019 года. Об этом сообщили в агентстве, уточнив, что анкеты прислали более сотни лизинговых компаний.

Согласно предварительным данным компаний — участниц рэнкинга, суммарный объем нового бизнеса по итогам девяти месяцев 2019 года составил почти 970 млрд рублей, показав нулевой рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (здесь и далее темпы роста рассчитаны по сопоставимым данным участников нынешнего рэнкинга, уточняют в RAEX), тогда как за девять месяцев 2018 года темпы роста составляли 45%.

Объем новых лизинговых договоров участников рэнкинга за девять месяцев текущего года составил 1,4 трлн рублей, уменьшившись на 7% по отношению к объему за аналогичный период прошлого года. При этом количество новых договоров компаний — участниц рэнкинга увеличилось на 6% и составило не менее 150,3 тыс., а совокупный объем их лизингового портфеля вырос на 19% и по состоянию на 1 октября 2019 года составил не менее 3,98 трлн рублей.



«Текущие показатели участников рэнкинга подтверждают переход рынка лизинговых услуг в стадию замедления. Ее проявления были выявлены уже по результатам деятельности лизинговых компаний в первом полугодии 2019 года: тогда темпы роста были на уровне 8% против 26% роста за 2018 год в целом. Рынок лизинга по-прежнему находится под сдерживающим влиянием сокращения объемов нового бизнеса у крупнейших представителей рынка в лизинге железнодорожной техники и авиатранспорта», — комментируют аналитики.

