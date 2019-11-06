При переходе на электронную трудовую книжку работник должен будет написать заявление, хочет он переходить на электронную трудовую или нет, «автоподписки» на электронный формат не будет. Соответствующую поправку, которую разработали ко второму чтению законопроекта об электронных трудовых совместно комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и Минтруд, комитет одобрил.

«В любом случае работник должен будет подать соответствующее заявление для того, чтобы его позиция была зафиксирована. Хочет он, не хочет — его право, но в любом случае никакой, как говорится, автоподписки действовать не будет», — сказал глава комитета Ярослав Нилов.

Заместитель министра труда и соцзащиты Всеволод Вуколов пояснил, что в течение 2020 года работодатели будут передавать такие заявления своих работников вместе с другими данными в Пенсионный фонд.

«Таким образом, у нас будет достаточно много времени, чтобы работодатель смог подготовиться и, так сказать, чтобы работник мог поменять решение», — отметил он.

В июле правительство внесло на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов, регулирующих введение системы электронных трудовых книжек.