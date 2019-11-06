Данная функциональность реализована в новом модуле «RS-Connect. Обмен с Росреестром» из линейки программных продуктов RS-Connect, предназначенной для онлайн-взаимодействия с государственными информационными системами.

Решение соответствует требованиям Федерального закона № 328-ФЗ от 25.11.2017 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об ипотеке (залоге недвижимости)” и отдельные законодательные акты Российской Федерации». С 1 июля 2018 г. закладная в ипотечных сделках может оформляться как в документарной, так и в электронной форме. Также электронная закладная может быть выдана взамен документарной. Регистрация электронных закладных осуществляется через Росреестр, который затем отправляет их в СМЭВ для дальнейшей передачи в депозитарий кредитно-финансовой организации.

Модуль «RS-Connect. Обмен с Росреестром» позволяет получать электронную закладную из СМЭВ и передавать ее в депозитарий банка. Также модуль принимает сообщения от депозитария и отправляет через СМЭВ уведомление в Росреестр. Кроме работы непосредственно с электронными закладными в решении предусмотрены возможности для выполнения следующих операций:

уведомление о внесении в регистрационную запись об ипотеке (в сведения о залогодержателе) информации о депозитарии, в который электронная закладная передана на хранение;

запрос о проверке информации о владельце электронной закладной или ином лице, осуществляющем права по электронной закладной;

передача соглашения (в депозитарий поступает соглашение о внесении изменений в закладную, в условия закладной. Соглашение заключается между субъектом и банком, выдавшим ему ипотеку);

уведомление о погашении регистрационной записи об ипотеке.

«С помощью нового модуля “RS-Connect. Обмен с Росреестром” банки смогут полностью автоматизировать один важных этапов процесса ипотечного кредитования — работу с электронными закладными, — сообщила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Получение электронных закладных через СМЭВ 3 позволяет банкам сократить время на обработку информации, минимизировать ошибки ручного ввода и повысить эффективность процедур государственной регистрации залога недвижимости».

Для справки:

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab