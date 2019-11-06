Для жителей и гостей Подмосковья в начале 2020 года станет доступна возможность выпуска транспортной карты «Стрелка» в смартфонах с технологией NFC. Об этом сообщил Сбербанк , подчеркнув, что технологию виртуальной транспортной карты он представил первым в России.

Как уточняется, виртуальной картой из приложения «Стрелка» можно будет оплатить проезд на любом виде общественного транспорта Московской области, а также вход в ряд музеев Подмосковья со всеми скидками обычной карты «Стрелка».

Использовать карту можно будет сразу после пополнения баланса. Пополнить баланс можно будет в мобильном приложении ЕТК «Стрелка» или через «Сбербанк Онлайн».

Для оплаты проезда пользователю необходимо будет зайти в приложение, авторизоваться, а после поднести устройство к валидатору и дождаться сигнала об успешном списании электронных денежных средств.

«Ключевыми преимуществами виртуальной транспортной карты «Стрелка» являются доступность и безопасность. Разработка соответствует международным стандартам безопасности и сохранности передачи данных», — говорится в сообщении Сбербанка.

Проект реализован совместно с оператором единой транспортной карты «Стрелка» — АО «Расчетные решения» (компания входит в экосистему Сбербанка).



Сегодня функционал доступен в тестовом режиме на устройствах с операционной системой Android с поддержкой технологии NFC. Пассажирам Московской области функционал виртуальной карты станет доступен в январе 2020 года.