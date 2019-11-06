Объем розничного онлайн-экспорта материальных товаров из РФ по итогам 2019 года может увеличиться по сравнению с прошлым годом на 24% и достичь 817 млн долларов. Об этом говорится в совместном исследовании компании eBay и агентства Data Insight.

Как отмечают эксперты, рынок розничного онлайн-экспорта из России растет третий год подряд темпами в среднем более 20%. Прогнозируется, что 67% рынка (или 548 млн долларов) придется на платформы продаж, 33% (или 269 млн долларов) — на российские интернет-магазины.

Что касается отправлений, то их количество по итогам 2019 года может увеличиться в 1,5 раза — до 15,7 млн посылок. При этом 31% посылок (или около 4,8 млн) придется на маркетплейсы, в частности eBay и Amazon, порядка 11 млн — на интернет-магазины.

По данным аккаунтов на eBay, число розничных онлайн-экспортеров, торгующих через маркетплейс, растет — за период с 2018 по 2019 год их количество увеличилось на 14%.

Согласно исследованию, наиболее перспективным направлением экспорта для малых и средних предпринимателей является дальнее зарубежье. Что касается выручки общего числа экспортеров, ее основная доля среди стран СНГ приходится на представителей таможенного союза — Белоруссия (21,8%) и Казахстан (12,9%), а среди стран дальнего зарубежья лидером остается США (20,4%).