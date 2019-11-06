В программу профессионального обучения граждан в рамках федерального проекта «Старшее поколение» будут внесены изменения: с 2020 года профобучение станет доступно гражданам старше 50 лет. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, который провел селекторное совещание с субъектами РФ по вопросам реализации национального проекта «Демография», сообщается на сайте Минтруда.

«Программа расширяется с точки зрения охвата участников. Если сейчас обучение проходят граждане только предпенсионного возраста — за пять лет до наступления общеустановленного возраста выхода на пенсию, то с 2020 года такое право получат граждане в возрасте от 50 лет», — пояснил министр.

Как уточняется, с 2020 года профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование будет предусмотрено для граждан в возрасте от 50 лет, состоящих в трудовых отношениях, а также для граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность и обратившихся в органы службы занятости.

«Профессиональное обучение граждан в рамках национального проекта «Демография» — это возможность совершенствовать навыки бесплатно, за счет государства, и быть востребованными современным работодателем, что особенно важно для работников старших возрастов», — прокомментировал чиновник.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» по состоянию на 29 октября при содействии центров занятости населения были заключены договоры на обучение 98,7 тыс. граждан предпенсионного возраста (198% от программного показателя), к обучению приступили 86 тыс. граждан (172% от программного показателя). Плановый показатель составляет 50 тыс. человек в год.

Наиболее эффективно программа обучения реализуется в Белгородской, Костромской, Кировской областях, Мордовии, Татарстане, Республике Крым, Адыгее, Чувашии, Камчатском крае: численность участников программы в этих регионах превысила плановые показатели в три и более раза. До конца года все регионы должны заключить соглашения с целью эффективной реализации нацпроекта «Демография» в 2020 году, подчеркнул в ходе совещания Топилин.



Президент РФ Владимир Путин в октябре прошлого года подписал закон, устанавливающий увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин.

