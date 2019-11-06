Закон о рекламе нарушили Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Райффайзенбанк и Ситибанк.
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела о нарушении закона о рекламе в отношении Альфа-Банка, Хоум Кредит Банка, Райффайзенбанка и Ситибанка. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Предложения по ипотеке, кредитованию, картам навязывали москвичам без их согласия Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Райффайзенбанк и Ситибанк. Во всех случаях Московское УФАС России возбудило дело о нарушении закона о рекламе», — говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, Альфа-Банк рассылал по e-mail информацию об акции по ипотеке. Установлено, что заявитель является клиентом банка, но никаких согласий, кроме обработки персональных данных и условий договора обслуживания, он не давал. Дело возбуждено в отношении рекламораспространителя — Альфа-Банка.
Сразу два дела возбуждены в отношении Хоум Кредит Банка, который рассылал по СМС предложения по кредиту. В обоих случаях абоненты не давали согласия на получение рекламы. К рассмотрению дела привлечены и операторы — «Билайн», МТС, а также организатор СМС-рассылок MFMSolutions.
Еще одно дело возбуждено в отношении Райффайзенбанка и «Билайна». Банк распространял по СМС предложение по кредитной карте и информацию о снижении кредитной ставки без согласия абонента.
Решение о нарушении закона о рекламе уже вынесено в отношении Ситибанка. Банк распространял СМС с предложениями услуг по использованию кредитной карты. Виновным признан также «Билайн».
За распространение рекламы без согласия абонента банки могут получить штраф до 500 тыс. рублей за каждый факт нарушения, указывает УФАС.
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