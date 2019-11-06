Московский Кредитный Банк (МКБ) выкупит собственные еврооблигации двух выпусков совокупно на 150 млн долларов, говорится в сообщении эмитента.

В частности, евробонды выпуска с погашением в 2027 году банк выкупит на 100 млн долларов по цене 940 долларов за бумагу, бонды вечного выпуска на 50 млн долларов — по цене 880 долларов за штуку. По итогам выкупа в обращении останутся бумаги выпусков соответственно на 457 и 620 млн долларов.

При лимите выкупа в 150 млн долларов держатели предъявили к выкупу бумаги всего на 519,9 млн долларов: на 215,8 млн долларов выпуска евробондов-2027 и на 304,2 млн долларов вечных бондов.

На выкуп собственных евробондов МКБ направит часть средств, привлеченных от размещения акций нового выпуска на 14,7 миллиарда рублей. Банк разместил 2,75 млрд акций по цене 5,35 рубля за бумагу. Заявки инвесторов на акции нового выпуска банк собирал с 29 октября по 5 ноября.

Концерн «Россиум», основным бенефициарным владельцем которого является бизнесмен Роман Авдеев, купил 1,54 млрд акций для сохранения своей доли в МКБ в размере 56,07%.