Инфляция в России по итогам ноября составит 3,5—3,6% в годовом выражении, а в декабре замедлится до 3—3,3%. Такой прогноз содержится в обзоре министерства Минэкономразвития России «Картина инфляции. Ноябрь 2019 года».



«По итогам ноября Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 0,3% месяц к месяцу, что соответствует годовым темпам роста 3,5—3,6% год к году. С учетом сложившихся тенденций, а также ввиду высокой базы прошлого года (рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% месяц к месяцу), ожидается снижение инфляции в диапазон 3—3,3% год к году в декабре текущего года», — говорится в сообщении.

В октябре рост потребительских цен замедлился до 3,75% в годовом выражении с 3,99% в сентябре. Вместе с тем с исключением сезонного фактора рост цен незначительно ускорился — до 0,23% месяц к месяцу после 0,17% месяцем ранее.

«В продовольственном сегменте дефляционная тенденция развернулась: цены выросли на 0,18% месяц к месяцу против снижения на 0,44% в сентябре при возобновлении роста цен на плодоовощную продукцию – по итогам месяца цены на нее выросли на 0,4% месяц к месяцу», — отмечает ведомство.

Рост цен на непродовольственные товары в октябре незначительно ускорился — до 0,31% месяц к месяцу после 0,2% в апреле — сентябре



«С учетом сложившихся тенденций, а также ввиду высокой базы прошлого года (рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% в месячном выражении), ожидается снижение инфляции в диапазон 3—3,3% в годовом выражении в декабре текущего года», — говорится в обзоре.