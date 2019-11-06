Изменения по вкладам за 6 ноября: Московский Кредитный Банк, Транскапиталбанк, Банк Жилищного Финансирования, Энергомашбанк.

Московский Кредитный Банк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Теперь вклад «Мега Онлайн» (от 1 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) можно открыть под 6—7,2% (ранее — под 6,1—7,2%), а пенсионный вклад «Гранд» (от 1 тыс. рублей на один, полтора и два года) — под 6,4% годовых вне зависимости от срока (до этого — под 6,7—7,2%). Проценты по обоим вкладам выплачиваются ежемесячно. Также по обоим вкладам предусмотрена возможность пополнения.

Депозит «Все включено (максимальный доход)» с выплатой процентов в конце срока оформляется в рублях под 5,9—6,3%, в долларах — под 0,7—1,6% годовых (ранее — под 6,1—6,7% и 0,85—1,85%).

Вклад «Все включено (накопительный)» можно разместить в рублях под 5,6—6,1%, в долларах — под 0,5—1,4% годовых (вместо 5,7—6,75% и 0,55—1,55%). Вклад пополняемый. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Процентные ставки по вкладу «Все включено (расчетный)» в рублях составляют 5—5,8%, в долларах — 0,1—1% годовых (прежние ставки — 5,45—6,2% и 0,15—1,15%). Возможно пополнение счета и частичное расходование средств. Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма вкладов — 1 тыс. рублей, 100 долларов. Сроки — от трех месяцев до двух лет.

Транскапиталбанк снизил ставки по вкладам в рублях.

Изменение составило 0,2 процентного пункта.

Вклад «ТКБ. Постоянный доход» (на один, два и три года) можно открыть под 6,8—7,1% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«ТКБ. Пополняемый» (на шесть месяцев, полтора года и 30 месяцев) привлекается под 6,45—6,55% годовых. Возможно внесение дополнительных взносов. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

«ТКБ. Управляемый» (на полтора года) размещается под 6,25% годовых. Допускается пополнение вклада, а также совершение расходных операций. Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам составляет 50 тыс. рублей.

При открытии вклада онлайн процентная ставка увеличивается на 0,1 п. п., а при предъявлении вкладчиком пенсионного удостоверения — на 0,15 п. п.

Банк Жилищного Финансирования снизил ставки по двум вкладам.

«Юбилейный» (от 100 тыс. рублей на 250 дней) открывается под 7% годовых (вместо 7,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Классический» (от 30 тыс. рублей на один, полтора и два года) можно разместить под 6,7—6,83% годовых (ранее — под 6,92—7,06%). По выбору вкладчика проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Оба вклада непополняемые.

Энергомашбанк предлагает открыть новый вклад «Волшебные проценты» .



Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств составляют 100, 200, 300 и 500 дней. Доходность вложенияравна 6,5—6,9% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.