Список вендоров, которые прошли успешное тестирование своих решений, опубликован на сайте СБП в блоке Вендоры/ТРР.

Новый модуль "ИНТЕРФЕЙС ПО РАБОТЕ С НСПК (в целях взаимодействия с СБП)", представляет собой отдельное приложение, функционирующее вне зависимости от АБС банка.

В настоящий момент ведётся работа по запуску модуля в таких банках как АО «ГОРБАНК», КБ «Кубань Кредит» ООО, АО КБ «Солидарность», а также ряде других банков.

Компания ИНВЕРСИЯ для работы с Системой быстрых платежей предлагает три модуля: «Интерфейс по работе с НСПК (в целях взаимодействия с СБП)», «InvoPro СБП», «УФЭБС. Взаимодействие с СБП».

ИНВЕРСИЯ находится на рынке разработчиков банковского ПО уже многие годы и ежегодно показывает себя как развивающуюся компанию, идущую в ногу со временем. Специалисты компании работают над новыми сервисами и формами решений, опираясь на последние тенденции в мире ИТ.

Источник: ИНВЕРСИЯ