Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность ломбардов в России, в том числе ограничивающий размер предельного займа . Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Так, согласно законопроекту, размер максимального займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. До 300 тыс. рублей будет увеличена предельная сумма оценки, обязательная для проведения торгов при реализации невостребованного имущества.

Также предусматривается, что юрлицо приобретает статус ломбарда со дня внесения ЦБ сведений о нем в госреестр. Кроме того, проект закона предполагает продление времени работы ломбардов на три часа — до 23:00. Для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов предусматриваются требования об уточнении их наименования, а также об отсутствии неснятой судимости у лиц, входящих в состав их органов управления. Регламентируются процедурные вопросы их деятельности, вопросы реорганизации и раскрытия информации о своей деятельности в Интернете. Микрофинансовые организации (МФО) должны будут уточнить свое наименование.

В первом чтении принят также второй законопроект, который устанавливает госпошлину за внесение сведений о юрлице в реестр ломбардов — 1,5 тыс. рублей. Столько же платят за внесение сведений в государственный реестр МФО.