Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Московского Нефтехимического Банка без его подтверждения. Об этом накануне сообщили в агентстве.

Ранее у банка действовал рейтинг «ruBB+» со «стабильным» прогнозом.

Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения банкам рейтингов кредитоспособности, поясняется в релизе.



МНХБ специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, напомнили в «Эксперт РА».