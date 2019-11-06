Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз по росту российской экономики в 2019 году до 1,1%, а в 2020 году — до 1,7% на фоне риска ужесточения санкций и резкого падения цен на нефть. Об этом говорится в распространенном в среду докладе банка о региональных экономических перспективах.

Нынешний прогноз, представленный банком со штаб-квартирой в Лондоне, на 0,4% процентного пункта ниже применительно к 2019 году, чем распространенный в мае, и на 0,1% п. п. ниже применительно к 2020 году.

«Основные риски нынешнего прогноза включают в себя возможность более жестких санкций и резкое падение цен на нефть, которые могут привести к обесцениванию валюты, что негативно скажется на активах банковского сектора и так низкого качества», — говорится в документе.

По оценкам экспертов ЕБРР, санкции продолжат отрицательно влиять на объем частных инвестиций, а общая мировая конъюнктура — тормозить экспорт. «Частные инвестиции, вероятно, останутся слабыми, учитывая продолжающееся негативное влияние санкций, введенных Европейским союзом и Соединенными Штатами, а экспорт, вероятно, будет сдерживаться более слабыми условиями глобальной торговли», — говорится в докладе банка, охватывающем положение в 37 государствах с формирующимися рынками.

ЕБРР отмечает, что по итогам первого полугодия 2019 года рост российской экономики составил 0,7%. Авторы доклада ожидают, что во второй половине года «перспективы роста немного улучшатся благодаря более благоприятной денежно-кредитной политике и реализации тринадцати национальных проектов».

Прогноз ЕБРР на текущий год чуть лучше, чем опубликованный 9 октября прогноз Всемирного банка, который ожидает замедления роста российской экономики в 2019 году до 1%, а в 2020 году — до уровня 1,7%.

Прогноз ЕБРР на 2019 год по странам, в которых реализуются программы банка, не изменился — ожидаемый рост составит 2,4%. На 2020 год он ухудшен на 1% пункт, до 2,9%, что отражает экономический спад в Турции, замедление темпов роста экономики РФ, а также мировой экономики в целом. Для сравнения — в 2018 году рост экономики стран, охваченных программами ЕБРР, достиг 3,4%.