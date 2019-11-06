Держатели карт Visa Морского Банка получили возможность оплачивать покупки при помощи устройств Apple по технологии Apple Pay.

Как уточнили в банке, в августе этого года такая опция стала доступна для его клиентов с картами Mastercard.

Клиенты Морского Банка могут добавить в Apple Pay кредитную или дебетовую карту Visa или Mastercard через приложение Wallet. Оплату с помощью Apple Pay также можно настроить в мобильном приложении «Морской Банк Онлайн». Расплачиваться через Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и телефонов более новых моделей, а также с Apple Watch.

«Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах одним касанием пальца к Touch ID. При оплате покупок в приложениях или в Safari сервис Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж с iPhone 6 или более новой модели либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro», — напоминают в банке.

При добавлении платежной карты в Apple Pay номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. «Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», — подчеркивается в релизе.



Сервис Apple Pay запущен в банке при технологической поддержке аутсорсингового процессингового центра «КартСтандарт» (ГК «ЦФТ»).