ЦБ и Минфин готовы к обсуждению с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) изменения системы вознаграждения по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), сообщает «Коммерсант» . Это следует из подписанного первым зампредом ЦБ Сергеем Швецовым ответа регулятора на предложения по развитию НПО Национальной ассоциации НПФ (НАПФ).

НАПФ предлагала ограниченные меры для расширения «источников пополнения собственных средств» фондов: разрешить НПФ осуществлять также иные виды деятельности «с возможностью получения соответствующего комиссионного вознаграждения» или предоставить «возможности НПФ формировать собственные средства за счет взносов вкладчика на расходы на ведение дела». Ассоциация НПФ предлагала «предоставить НПФ право оказывать клиентам… дополнительные информационные, консультационные услуги, а также услуги за счет покупки услуг в коллективных форматах», в том числе страховых продуктов.

ЦБ может обсудить возможность предоставления НПФ агентских функций, но их надо ограничить только финансовыми услугами, «в том числе услугами, связанными с пенсионным страхованием и социальным обеспечением». «Введение возможности взимать в качестве вознаграждения также и часть поступающих пенсионных взносов» регулятор посчитал неполноценным решением проблемы вознаграждения НПФ. Банк России готов участвовать в обсуждении вопроса изменения системы вознаграждения НПФ по НПО с участием фондов, СРО и Минфина.

«Вопрос вознаграждения НПФ заслуживает внимания, и Минфин выражает готовность участвовать в его обсуждении», — заявили в министерстве.