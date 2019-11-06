Банк России обеспокоен темпами роста российской экономики, которые оказались ниже прогноза, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

«Темпы роста, которые оказались ниже прогноза, ожиданий, не могут не беспокоить. Безусловно, темпы экономического роста связаны и с внутренними, и с внешними факторами. Внутренние, прежде всего по оценке Банка России: проблема инвестиционного климата, производительности труда, демографическая ситуация, которая ограничила деловую активность. Внешний — замедление мировой экономики, которое влечет за собой снижение спроса на товары российского экспорта, что также оказывает влияние на экономический рост», — сказала она.

По словам Набиуллиной, в сложившихся условиях необходимо найти драйверы развития, которые позволили бы преодолеть имеющиеся негативные тенденции.