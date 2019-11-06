Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.

«Сейчас к системе подключились десять из 11 системно значимых банков, один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф. Мы надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе», — сказала она.

Системно значимые банки должны были подключиться к СБП до 1 октября этого года, а банки с универсальной лицензией могут это сделать до 1 октября 2020 года. Сбербанк до сих пор не подключился к Системе быстрых платежей.

В настоящее время участниками Системы быстрых платежей являются 25 банков. Система была запущена в полноценном режиме с 28 февраля 2019 года. Напомним, что первыми участниками СБП стали ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк и «Рокетбанк», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк и РНКО «Платежный Центр». Помимо них в список участников постепенно вошли СДМ-Банк, ЮниКредит Банк, Газэнергобанк, «Открытие», «Русский Стандарт», «Авангард», Московский Кредитный Банк, «Левобережный», Россельхозбанк, Веста Банк, Почта Банк и банк «Платина».

Ранее Сбербанк запустил свою экосистему переводов по QR-кодам. К ней присоединились Тинькофф Банк, Совкомбанк, СДМ-Банк, Проинвестбанк и ряд компаний.