Рейтинг «Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2019» объединяет 50 компаний. BSS по итогам 2018 года занимает 15 место. Компания улучшила свой результат по сравнению с предыдущим годом. Это особенно важно и ценно при общей тенденции к замедлению роста поставок ИТ-решений.

В исследовании отмечается: «бросается в глаза общее замедление темпов развития индустрии ИТ в финсекторе в денежном исчислении». Эксперты наблюдают тенденцию, когда одна часть банков стремится инвестировать более ответственно и требовательнее подходит к капиталовложениям. Другая часть, это крупные банки с присоединенными мелкими игроками, занимается отладкой общих бизнес-процессов, регламентов и нормативов, поэтому не спешит с новыми проектами. И третья часть, это банки второго эшелона, которые в этой ситуации выступили локомотивом новых проектов, но при этом их бюджеты относительно ограничены.

Стоит отметить, что BSS одна из немногих компаний в представленном рейтинге, которая практически полностью сфокусирована на банковском финансовом рынке.

Источник: Компания BSS