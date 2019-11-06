Центробанк видит высокие темпы прироста ипотеки , что означает, в том числе, увеличение доступности такого вида кредита. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

«Ипотечный сегмент кредитования развивается очень активно. Прирост — там у нас запаздывающая статистика по ипотеке — около 20% сейчас. Это высокие темпы прироста ипотеки. Это означает, что доступность ипотеки возрастает», — сказала она.

Набиуллина также отметила, что большой темп роста ипотеки фиксируется в последние несколько месяцев.

«Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией. И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7—8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков», — добавила глава ЦБ.