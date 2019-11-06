Вверх и только вверх – глобальные рынки акций достигли новых максимумов: Основные мировые рынки акций, в том числе и российский, растут вот уже пятую неделю подряд, а индексы S&P 500 и NASDAQ протестировали новые максимумы. Индекс РТС закрыл прошлую неделю на самом высоком уровне с декабря 2016 г., то есть с того момента, когда еще не были введены санкции против России. На этой неделе инвесторы по всему миру могут ожидать продолжения ралли благодаря сочетанию целого ряда факторов. Это и превосходящие прогнозы финансовые результаты за 3К19 компаний, и возобновление торгового оптимизма, и оказавшаяся лучше прогнозов статистика по рынку труда США, и смягчение монетарной политики центробанками ведущих стран. Потребительский спрос в США сохраняется высоким, тогда как поддержку замедляющейся обрабатывающей промышленности оказывает ФРС, понизив ставки третий раз в этом году. Четвертый квартал года и ноябрь особенно – благоприятное время для рынков в последние 10 лет. Более сильные в сравнении с ожиданиями отчетности за 3К19 корпоративного секторе укрепляют доверие на Wall Street. Рынок, наконец, пробил свой торговый диапазон и двинулся выше. Мы считаем, что российский рынок акций подхватит позитивный настрой мировых рынков и снова на этой неделе будет расти.

Идет подготовка к промежуточной торговой сделке, однако она скорее ориентирована на краткосрочные задачи и не предложит долгосрочных решений: На рынке возобновились надежды на то, что промежуточная торговая сделка может быть подписана уже в конце этого месяца. Место подписания еще не выбрано. Мы считаем, что основания верить в возможность ее заключения в этом месяце есть. На открытии второй китайской ежегодной международной импортной ЭКСПО на этой неделе президент Китая заявил, что Китай открывает свои двери миру только шире. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на лиц, осведомленных о ходе сделки, Китай пытается добиться от президента США отмены пошлин, введенных в сентябре этого года в рамках первого этапа торговой сделки. Заключение соглашения обеспечит столь необходимый стимул экономикам обеих стран и поддержит Трампа в его предвыборной кампании, особенно среди фермерского населения в его ключевых избирательных округах. Любое промежуточное соглашение, как ожидается, будет кратковременным и весьма ненадежным по своей природе. Оно не решит более серьезных проблем, связанных с копирайтом и торговыми брендами. В целом мы по-прежнему придерживаемся мнения о том, что никаких серьезных прорывов в торговой войне до президентских выборов в США достигнуто не будет.

Смягчение монетарной политики – порог для дальнейшего понижения ставок выглядит ниже, чем потолок для их повышения: Как и ожидалось, на прошлой неделе ФРС в третий раз в этом году понизила ставки еще на 25 б. п. (до 1,50%–1,75%). Сюрпризом для участников рынка стало заявление Джерома Пауэлла прессе по итогам заседания о том, что монетарная политика вполне соответствует сегодняшнему дню, учитывая сильное ухудшение прогнозов, которое предполагает необходимость дальнейшего понижения в качестве страховки от рецессии. Вместо этого дальнейшее смягчение сейчас, судя по всему, зависит от более сильного ухудшения прогнозов. Оно не обязательно будет сильным, учитывая что ФРС сохранила свой прогноз роста ВВП на 2% по итогам 2020 г. против +1,7%, согласно консенсус-прогнозу. Таким образом, несмотря на риторику пресс-релиза, ФРС может взять курс на дальнейшее смягчение политики в ближайшие кварталы. В целом заявление ФРС можно интерпретировать как то, что порог для дальнейшего понижения ставок выглядит ниже, чем потолок для ее повышения.

Требование импичмента содержит экономические и политические риски и может повлиять на политику ФРС: Политические и экономические последствия объявления импичмента могут проникнуть на рынки капитала. Отголоски процедуры импичмента имеют как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. Опасность связана с тем, что политическая нестабильность в стране может распространиться на бизнес и домохозяйства. Прогнозы бизнесменов уже неутешительны, а в терпении потребителей появляются первые трещины. Дальнейшее ухудшение экономической статистики станет большим риском в середине предвыборной кампании опального президента. До сих пор на ФРС большее влияние оказывала геополитика, чем внутриполитическая ситуация. Это может измениться, так как как торговые споры, как и нестабильность внутри станы оказывают давление на экономику США. Это может привести к тому, что инвесторы повысят вероятность более агрессивных действий ФРС в своих прогнозах.

Северный поток-2 получил окончательное одобрение, однако риск санкций полностью исключать не стоит: На прошлой неделе, после того как Дания, наконец, разрешила проложить трубопровод Северному потоку-2 в своих территориальных водах, вновь косвенно возникла тема санкций. Помимо этого, конгресс США явно сосредоточен на внутренних проблемах страны, не последняя из которых связана с импичментом президента Трампа. Таким образом, стимулы объявить новые санкции против Москвы сейчас ослабли. Тем не менее, обольщаться в этом отношении не стоит. Учитывая что новая предвыборная кампания уже началась, вопрос, скорее всего, заключается в том, когда и в какой форме Конгресс США может ввести новые санкции против России. Утверждая это, мы сильно сомневаемся в появлении каких-либо значимых новостей в отношении санкций до конца года.

Все индикаторы указывают на то, что цены на нефть будут стабильны в краткосрочной перспективе: В октябре цена на нефть Brent колебалась в диапазоне от US$58 до US$62/барр., завершив месяц на отметке US$60,25/барр. Это означается, что с начала месяца она выросла на 1,7% и на 12% – с начала года. У трейдеров появились опасения в отношении баланса нефтяного рынка, хотя цена на нефть в зимние месяцы должна быть относительно стабильной на фоне сезонного спроса. Опасениям по поводу спроса все еще противостоит рост добычи со стороны нефтяного сектора США. Среднесуточная добыча в США, по данным IEA, составила 17,43 млн барр. в сутки, что выше 17,1 млн барр. в сутки в 2К19 (15,54 млн барр. в сутки на протяжении прошлого года). По ожиданиям IEA, тренд роста в США продолжится; по прогнозам ведомства, добыча достигнет 18,4 млн барр. в сутки в 2К20. Тем не менее, решающее действие может оказать OPEC. В случае отсутствия роста спроса и корректности прогноза IEA, вопрос о том, движение цены на нефть будет зависеть от действий ОПЕК, а именно от того, на что готова Саудовская Аравия. В сентябре Саудовская Аравия произвела 9,1 млн барр. в сутки, а ОПЕК в целом – 28,83 барр. в сутки. Если Саудовская Аравия решит сохранить цены на устойчивом уровне около US$60 за барр. на протяжении 2020 г., ей может потребоваться сократить добычу на 500 тыс. барр. в сутки. Следующее заседание ОПЕК пройдет в Вене 5 декабря, а заседание с Россией и другими странами, не входящими в ОПЕК состоится на следующий день. Если трейдеры увидят отсутствие скоординированных действий на этих встречах, можно ожидать, что цена на нефть Brent будет находится в районе US$55/барр. к концу года. Если же будет принято четкое решение сократить добычу в случае необходимости поддержать цены, тогда Brent может завершить год в районе US$65/барр.

Полным ходом идет сезон отчетности за 3К19 российских компаний: Тогда как сезон отчетности за 3К19 международных компаний миновал свой пик, у российских компаний он в полном разгаре. В телекоммуникационном секторе в четверг отчитывается RTKM. Мы считаем, что никаких сюрпризов в части роста органической выручки или EBITDA не будет, однако на показатель чистой прибыли и СДП позитивно повлияет продажа здания Центрального телеграфа. Мы также ожидаем услышать информацию о дивидендных выплатах компании, так как ранее компания сообщала о том, что может перейти с выплат дивидендов по итогам 9М и 3M на полугодовые выплаты. В горно-металлургическом секторе сегодня отчитываются одновременно PLZL и RUAL. Самый насыщенный день на этой неделе с точки зрения публикации финансовых результатов придется на четверг, когда наряду с RTKM свои финансовые результаты представят VTBR, ALRS и DSKY. В пятницу свои финансовые результаты за 3К19 по МСФО представит MOEX.

Полугодовой пересмотр расчетной базы индекса MSCI: В четверг, 7 ноября, после закрытия рынка, MSCI объявит результаты полугодового пересмотра расчетной базы индекса; все изменения вступят в силу после закрытия рынка, 26 ноября. Вес российских компаний в расчетной базе индекса MSCI EM, как ожидается, снизится на 0,05 п. п., что приведет к незначительному оттоку денег (примерно $100 млн) в результате третьего и последнего шага по увеличению веса акций А класса китайских компаний в расчетной базе MSCI EM. Небольшой отток будет пропорционален каждому компоненту индекса MSCI Russia, что приведет к незначительному оттоку пассивных денег. Изменений в составе компонентов индекса MSCI Russia не ожидается. Напомним, что торги бумагами TCS должны были начаться на Московской бирже 28 октября. Это первая этап на пути к включению этих бумаг в расчетную базу индекса MSCI Russia.

На этой неделе на российском рынке акций можно ожидать ралли по всем сектора; в лидерах роста будут компании горно-металлургического сектора: Мы ожидаем, что рост российского рынка акций на этой неделе продолжится. К внешним факторам, способствующим росту, можно отнести и недавнее смягчение монетарной политики центробанками ведущих стран, и более сильные в сравнении с ожиданиями отчетности за 3К19 компаний. Однако не следует исключать и сугубо российских факторов. Индекс РТС торгуется на шестилетних максимумах, ослабла угроза новых санкций, тогда как Конгресс США занят внутри политическими проблемами. Поскольку цены на нефть опять превысили $60/барр., а также оказывающий поддержку сезонный фактор, в лидерах роста на этой неделе будут акции нефтегазового сектора. Появление признаков прагматизма в отношении закона об иностранном участии в капитале российских Интернет-компаний продолжат ослаблять давление на бумаги YNDX и MAIL. Торговый оптимизм позитивно отразится на динамике горно-металлургических акций, особенно на производителях стали. Краткосрочное давление могут испытывать бумаги ALRS и MNOD. АЛРОСА – на новостях о снижении цен на алмазы компанией DeBeers, тогда как в бумагах Норникеля инвесторы могут фиксировать прибыль после их сильной динамики на прошлой неделе и решения Индонезии отложить ввод ограничений на экспорт железной руды до января 2020 г.