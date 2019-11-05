Резкий рост цен на золото в III квартале 2019 года был связан с притоками средств инвесторов в биржевые фонды, инвестирующие в драгоценные металлы. Об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) «Динамика спроса на золото».

По данным организации, резервы обеспеченных золотом ETF в III квартале выросли на 258,2 тонны и достигли нового исторического максимума в 2 855,3 тонны.



«Инвесторы повысили интерес к золоту в ответ на низкие процентные ставки, отрицательную доходность, а также геополитическую и экономическую неопределенность», — прокомментировал директор группы исследований рынка Всемирного совета по золоту Алистер Хьюитт.