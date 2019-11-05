Саудовская Аравия планирует разместить на бирже 2% акций государственной Saudi Aramco в ходе крупнейшего в истории IPO, которое было недавно официально одобрено властями, сообщает Reuters со ссылкой на источники.



Road show акций Aramco стартует 18 ноября с объявлением цены 5 декабря 2019 года, отмечает агентство. Торги акциями должны начаться 11 декабря на саудовской бирже Tadawul.

Официально власти Саудовской Аравии одобрили листинг государственной и крупнейшей в мире по добыче нефти Saudi Aramco в воскресенье, 3 ноября. Соответствующее разрешение выпустил национальный комитет по рынку капиталов.

Впервые о планах продать рынку часть акций национальной компании в 2016 году сообщил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, который заявил о намерении разместить 5% акций компании. При этом саму Aramco он оценивал в 2 трлн долларов. Однако по сообщениям СМИ, саудовские власти в итоге согласились на более низкую оценку компании — 1,6—1,8 млрд долларов. При этом по оценкам разных банков, итоговая стоимость Aramco может оказаться еще меньше — 1,1 млрд долларов.