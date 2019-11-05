В Санкт-Петербурге суд вынес приговор руководителям кредитного потребительского кооператива (КПК) «Кредитное Содружество» за хищение у пайщиков более 68,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Юрия Васильева и Александра Заборцева. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, с использованием служебного положения, организованной группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем)», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что злоумышленники, исполняя обязанности директора и председателя правления кредитного потребительского кооператива , используя свое служебное положение, злоупотребляя доверием пайщиков, заключали договоры о паевом взносе и передаче личных сбережений с гражданами на условиях выплаты от 27% до 50% годовых за пользование заемными денежными средствами.

Взятые на себя обязательства по выплате процентов и возврату вкладов, обвиняемые не намеревались исполнять.

В результате преступных действий 138 гражданам причинен ущерб на сумму более 68,5 млн рублей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал злоумышленников виновными и назначил Васильеву наказание в виде восьми лет и девяти месяцев лишения свободы, Заборцеву — пяти лет и семи месяцев лишения свободы. Отбывать наказания они будут в исправительной колонии общего режима.