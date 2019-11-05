Конкурс Brazil Tech Award проходит в Сан-Паулу и открывает возможность мировым компаниям расширить свой бизнес на развивающемся мировом рынке Бразилии. В 2019 году претенденты отбирались в шести категориях: «умный город», технологии в здравоохранении, финтех, сельскохозяйственные и производственные технологии, а также технологии в сфере маркетинга и рекламы.

Победившая компания получила премию в размере 70 000 фунтов стерлингов сроком на один год, на любые услуги, необходимые для открытия представительства в Сан-Паулу.

Стоит сказать, что Бразилия — восьмая экономика мира, седьмая в рейтинге рынков информационных технологий, пятая страна по количеству пользователей мобильных телефонов и интернета. Это одно из ключевых направлений международной экспансии для компаний многих стран мира, в том числе для инновационной платформы TalkBank. Поэтому участие TalkBank на Brazil Tech Award — это возможность предоставить свои услуги и технологии для населения, превышающего 210 миллионов человек.

Презентация и финальное выступление TalkBank состоялось 4 ноября в театре FIESP (Федерация промышленности штата Сан-Паулу). Параллельно прошла выставка, которая представила лучшие инновационные расширения.

Из 138 заявок на Brazil Tech Award 2019 были отобраны сначала полуфиналисты, а после и финалисты конкурса. В финале принимали участие: платформа технических операций Infraspeak из Португалии, британский Illumr — приложение для анализа корпоративных данных на основе искусственного интеллекта, платформа для врачей и пациентов Promptly , служба управления потреблением электроэнергии Voltaware, а также российская компания talkbank.io — технология, объединяющая AI и BigData.

Представители TalkBank достойно презентовали российские технологии на международном рынке в Сан-Паулу, представители различного направления бизнеса были заинтересованы в данной технологии и выразили желание обсудить дальнейшее сотрудничество.