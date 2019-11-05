Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам , говорится в сообщении кредитной организации. По ряду программ снижение составило 2 процентных пункта.

В рамках акции «Подарки всем», действующей до 1 февраля 2020 года, зарплатные и «надежные» клиенты банка, а также работники бюджетных организаций могут получить кредит на любые цели по ставке 9,5% годовых, остальные клиенты — по ставке 12,25% годовых. Ставки действительны при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы. Минимальная сумма кредита составляет 30 тыс. рублей, максимальная — 3 млн рублей, возможный срок кредита — от шести месяцев.

Также снижены ставки по пенсионным кредитам до 9,5% годовых.