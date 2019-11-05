Основными рисками для потребителей рынка микрофинансовых услуг являются повышение количества обращений к теневым МФО из-за снижения процента положительного решения о выдаче микрозайма легальных организаций, рост числа нелегальных МФО, предоставление МФО дорогих займов закредитованным и безработным потребителям, а также рост долговой нагрузки граждан. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора по результатам исследования рынка микрозаймов.



Как отмечает ведомство, риски также могут быть связаны с нежеланием потребителей использовать микрозаймы «не только в экстренных случаях, когда срочно необходимы денежные средства, но и для совершения повседневных бытовых расходов».

Среди рисков также называется игнорирование потребителями положений договора с МФО или нежелание ознакомиться с ними подробно, включая такие элементы договора как полная стоимость займа, количество, размер и периодичность платежей по займу, виды и суммы дополнительных договоров или платежей по займу, а также неустойки, штрафы и пени.

Также Роспотребнадзор указал на растущее количество нелегальных игроков рынка микрофинансирования, превышающее число легальных МФО в три раза; растущее среднее значение полной стоимости кредита, в частности для микрозаймов сроком до 30 дней и на сумму до 30 тыс. рублей; рост неоправданной долговой нагрузки заемщиков из-за начисления высоких процентов по микрозаймам; неправомерное использование персональных данных заемщиков в Интернете.

В своем исследовании ведомство обращает внимание на недостаточное финансовое планирование, включая отсутствие дополнительных источников погашения микрозаймов, помимо заработной платы.

«Банк России впервые в этом году зафиксировал тренд на снижение количества обращений потребителей, хотя общее их количество остается достаточно высоким, а лидером по числу жалоб является сектор кредитования и страхования», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Сотрудники горячей линии помогают гражданам в вопросах подачи обращений, а также оказывают содействие повышению информированности населения о правах потребителей на финансовом рынке, напомнили в ведомстве.

