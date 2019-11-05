«Рокетбанк» подключился к Системе быстрых платежей (СБП), рассказали Банки.ру в кредитной организации.

«Теперь клиенты «Рокетбанка» могут бесплатно совершать переводы по номеру телефона во все банки — участники системы», — сообщили в банке.

Ранее переводы по номеру телефона можно было совершать только внутри «Рокетбанка». Комиссии за переводы не предусмотрено.

«Рокетбанк» стал 25-м участником Системы быстрых платежей, которая была запущена в полноценном режиме с 28 февраля 2019 года. Напомним, что первыми участниками СБП стали ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк и РНКО «Платежный Центр». Помимо них в список участников постепенно вошли СДМ-Банк, ЮниКредит Банк, Газэнергобанк, «Открытие», «Русский Стандарт», «Авангард», Московский Кредитный Банк, «Левобережный», Россельхозбанк, Веста Банк, Почта Банк и банк «Платина».