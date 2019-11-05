Банк России установил официальные курсы валют на 6 ноября.

Курс доллара понизился на 78,36 копейки, составив 63,248 рубля (64,0316 рубля на 5 ноября). Курс евро снизился на 5,82 копейки до 70,4203 рубля (с 71,4785 рубля на 1 ноября).

На Московской бирже на 13:11 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 21 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 46 копеек, валюты стоят 63,33 и 70,5 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 63,18—63,45 рубля за доллар и 70,35—70,76 рубля за евро.