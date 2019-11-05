Объем премий, собранных российскими страховщиками по итогам текущего года, может достигнуть примерно 1,5 трлн рублей, то есть останется практически на уровне предыдущего года после заметного роста ранее, следует из материалов обзора страхового рынка, подготовленного Национальным рейтинговым агентством (НРА).



Согласно данным ЦБ РФ, объем страховых премий по итогам 2018 года превысил 1,479 трлн рублей, а темп годового прироста составил 15,7% по сравнению с предыдущим годом и стал максимальным за последние шесть лет.

НРА в своем обзоре обращает внимание, что по итогам первого полугодия страховщики собрали свыше 739 млрд рублей — прирост составил всего 1% процент по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом страховые выплаты выросли на 21,1% и достигли 285,5 млрд рублей.

«В 2019 году динамика премий будет существенно отличаться от прошлогодней. Тренд на снижение обусловлен отрицательной динамикой в сегментах инвестиционного страхования жизни, страхования ответственности и частично — ОСАГО . В то же время растет объем премий через банковский канал продаж: страхование от несчастных случаев и страхование имущества физических лиц частично компенсируют отрицательную динамику других сегментов», — прокомментировала руководитель управления страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина.

Как отмечают аналитики агентства, драйверы роста страхового рынка изменялись трижды за последние семь лет. Если в 2012—2015 годах это было автострахование, а в 2016—2018 годах — инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), то в нынешнем году — страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское (ДМС). Рынок также развивают розничные виды, реализуемые через банковский канал и агентов — юридических лиц.

По подсчетам НРА, с 2018 года растет популярность ДМС для физических лиц, тогда как ранее сегмент бы ориентирован на корпоративных клиентов — как часть соцпакета для сотрудников организаций. И здесь, в отличие от других видов личного страхования, основной рост премий достигался не с помощью кредитных организаций, а через прямые продажи, отмечают аналитики.