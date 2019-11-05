С 1 января 2020 года российские банки должны перейти на стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда».
Фактически это означает, что если до 1 января стоимость арендованного имущества учитывалась только на внебалансовых счетах, а через балансовые счета происходили только расчеты с арендатором и учет расходов, то теперь для большинства арендованного имущества стандарт предусматривает более сложный механизм.
Во-первых, расчеты должны производиться, исходя из планируемого срока аренды, а не срока заключенного хоздоговора.
При учете арендованного имущества с 1 января необходимо рассчитывать первоначальную оценку обязательств с применением ставки дисконтирования. Первоначальная стоимость актива включает первичную оценку обязательства по аренде, уплаченные авансом арендные платежи, первоначальные прямые затраты арендатора и оценку будущих затрат арендатора (например, на демонтаж базового актива).
Последующая оценка обязательства по аренде увеличивается на сумму процентных расходов по арендному обязательству и уменьшается на стоимость произведенных арендных платежей.
Более того, поскольку планируемый срок аренды обычно значительно превосходит срок юридического договора с арендодателем, то условия в договоре будут меняться. Эти изменения потребуют произвести переоценку обязательства по аренде.
При этом стандарт требует отдельного учета для каждого объекта аренды, что приводит к дальнейшему усложнению учета и увеличению трудозатрат. Особенно эта проблема актуальна для крупных банков и финансовых организаций.
Для учета аренды в соответствии с новыми требованиями «ПрограмБанк» выпустил специализированное решение «ПрограмБанк.МСФО 16». Продукт может использоваться как изолированно, так и в рамках общего комплекса материального учета.
Уже заключен первый контракт на внедрение нового решения с одним из ведущих российских банков.
19 ноября 2019 года «ПрограмБанк» продемонстрирует свое решение на вебинаре « МСФО (IFRS) 16. Основные принципы и реализация в продуктах ПрограмБанка».
Для участия необходимо прислать заявку на marketing@pogramrbank.ru
Справочная информация
Компания « ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 30 лет.
По итогам продаж за 2017 год ПрограмБанк занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable). ПрограмБанк является победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание АБС».
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест», страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро».
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Источник: ПрограмБанк
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