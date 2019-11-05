Фактически это означает, что если до 1 января стоимость арендованного имущества учитывалась только на внебалансовых счетах, а через балансовые счета происходили только расчеты с арендатором и учет расходов, то теперь для большинства арендованного имущества стандарт предусматривает более сложный механизм.



Во-первых, расчеты должны производиться, исходя из планируемого срока аренды, а не срока заключенного хоздоговора.



При учете арендованного имущества с 1 января необходимо рассчитывать первоначальную оценку обязательств с применением ставки дисконтирования. Первоначальная стоимость актива включает первичную оценку обязательства по аренде, уплаченные авансом арендные платежи, первоначальные прямые затраты арендатора и оценку будущих затрат арендатора (например, на демонтаж базового актива).



Последующая оценка обязательства по аренде увеличивается на сумму процентных расходов по арендному обязательству и уменьшается на стоимость произведенных арендных платежей.



Более того, поскольку планируемый срок аренды обычно значительно превосходит срок юридического договора с арендодателем, то условия в договоре будут меняться. Эти изменения потребуют произвести переоценку обязательства по аренде.



При этом стандарт требует отдельного учета для каждого объекта аренды, что приводит к дальнейшему усложнению учета и увеличению трудозатрат. Особенно эта проблема актуальна для крупных банков и финансовых организаций.



Для учета аренды в соответствии с новыми требованиями «ПрограмБанк» выпустил специализированное решение «ПрограмБанк.МСФО 16» . Продукт может использоваться как изолированно, так и в рамках общего комплекса материального учета.



Уже заключен первый контракт на внедрение нового решения с одним из ведущих российских банков.

19 ноября 2019 года «ПрограмБанк» продемонстрирует свое решение на вебинаре « МСФО (IFRS) 16. Основные принципы и реализация в продуктах ПрограмБанка ».



Для участия необходимо прислать заявку на marketing@pogramrbank.ru

Справочная информация

Компания « ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 30 лет.

По итогам продаж за 2017 год ПрограмБанк занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable ). ПрограмБанк является победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание АБС».



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Источник: ПрограмБанк