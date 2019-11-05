За лучших производителей товаров и услуг проголосовали десятки тысяч россиян по всей стране от Калининграда до Камчатки.

Списки марок для измерения потребительских предпочтений были отобраны на основе данных проекта TGI / Marketing Index – синдикативного маркетингового исследования потребления товаров и услуг, медиапредпочтений и стиля жизни россиян, которое традиционно проводится компанией Kantar TNS.*

C сентября по октябрь 2019 года путем прямого голосования россияне выразили свое отношение к производителям различных товаров и услуг, представленных на отечественном рынке, заполнив в электронных СМИ и в социальной сети Facebook открытые анкеты и вписав в них названия лучших компаний и марок. В этом году охват аудитории только на Facebook составил 106 304 пользователя.

В 2018 году в рамках ежегодной премии МАРКА №1 В РОССИИ® была введена категория для голосования «ЛУЧШИЕ в шоу-бизнесе по версии РУНЕТА».

Лауреатами 2019 года в этой категории стали: Сергей Лазарев – лучший исполнитель; Полина Гагарина – лучшая исполнительница; Astik & Arti – лучший дуэт.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 14 декабря 2019 года в Государственном Кремлевском дворце. Гостей ждет потрясающий гала-концерт звезд шоу-бизнеса, подарки от известных марок, розыгрыши призов и прекрасное предновогоднее настроение!

*Kantar TNS – один из лидеров российского исследовательского рынка, входит в международный исследовательский холдинг Kantar и рекламно-коммуникационную группу WPP.

В России Kantar TNS осуществляет полный цикл работ в области заказных маркетинговых исследований. Клиентами компании являются крупные национальные и международные компании, бренды-лидеры в своих отраслях.