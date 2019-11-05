СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) направила в Совфед письмо с просьбой отклонить законопроект, в том числе вносящий изменения в закон о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ), сообщает «Коммерсант» . Проект предлагает обязать кредиторов размещать информацию о «лице, привлекаемом для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности» в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц («Федресурс»).

Проект предусматривал дублирование информации о передаче на «Федресурсе» и плату за публикацию сведений в реестре 430 рублей за каждое сообщение о передаче или продаже лота, состоящего из разных должников, одному коллектору. Госдума приняла законопроект в трех чтениях в 2018 году, но его отклонил Совфед.

Основной новацией стало появление способа оплаты в 4,3 тыс. рублей в месяц за безлимитное размещение, что выгоднее для крупных кредиторов. Также уточнен порядок доступа к информации в реестре: увидеть данные сможет только кредитор, коллектор и сам должник после авторизации при помощи единой системы идентификации и аутентификации.

В письме НАПКА говорится, что «установление дополнительного требования для кредиторов является избыточным, при этом потенциальная польза для должников несоразмерна с риском причинения вреда». По словам президента НАПКА Эльмана Мехтиева, граждане нуждаются в дополнительном информировании по движению долга, но для этого надо использовать более массовые и известные ресурсы. Также эксперты видят высокий риск утечки информации, которая может привести к злоупотреблению этими данными и росту мошенничества. При этом штрафы за нарушение нового порядка могут доходить до 1 млн рублей.