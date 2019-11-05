Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за октябрь составил 7,949 трлн рублей, следует из материалов Минфина России.

«По состоянию на 1 ноября 2019 года объем ФНБ составил 7 949 611,2 млн рублей, что эквивалентно 124 458,9 млн долларов США», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 октября 2019 года объем ФНБ составлял 7,928 трлн рублей, что эквивалентно 123,1 млрд долларов. Таким образом, он вырос на 21 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено 45,3 млрд долларов, 39,05 млрд евро, 7,6 млрд фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ за период с 15 декабря 2018 года по 31 октября 2019 года составила 669,4 млн долларов, что эквивалентно 42,7 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 октября 2019 года составила 203,8 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 41,6 млрд рублей, что эквивалентно 643,5 млн долларов.