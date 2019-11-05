В 2020–2022 годах федеральный бюджет может получить более 2 трлн рублей от повышения ставки НДС до 20%, которое вступило в силу с этого года: в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021-м — 686 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей, сообщает РБК . Это следует из обновленных проектировок Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года.

Рост дополнительных поступлений исключительно от повышения ставки НДС (более 7% ежегодно в 2021 и 2022 годах) превысит инфляцию (по 4% ежегодно), то есть эти дополнительные доходы будут расти в реальном выражении. В 2020 году дополнительные поступления от увеличения ставки НДС вырастут на 26%, что связано с низкой базой 2019 года.

Чисто фискальный эффект от повышения ставки оказался на уровне первоначальных ожиданий Минфина. Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во II и III кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. «Налоговая база расширяется, в том числе за счет вовлечения тех, кто раньше НДС не платил», — отметила она.

В 2019 году бюджет получит от повышения НДС около 507 млрд рублей. Этот фактор обеспечит более 7% общих поступлений НДС за год. Рейтинговое агентство АКРА смотрит на дополнительные поступления НДС в этом году более оптимистично, прогнозируя 545 млрд рублей от увеличения ставки. За девять месяцев 2019 года, по оперативным данным Минфина, общая сумма поступлений по внутреннему НДС выросла на 16% относительно того же периода предыдущего года, по ввозному НДС рост составил 14%.

По мнению экспертов, поступления бюджета от НДС будут расти не только из-за повышения ставки, но и благодаря усиленному администрированию со стороны ФНС.