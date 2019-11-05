Минфин России 6 ноября 2019 года проведет один аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

ОФЗ выпуска № 26230RMFS с датой погашения 16 марта 2039 года будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Всего Минфин в IV квартале 2019 года планирует разместить ОФЗ на сумму 420 млрд рублей. Облигации со сроком погашения до пяти лет включительно планируется разместить в объеме 100 млрд рублей, со сроком от пяти до десяти лет — 160 млрд, от десяти лет — также 160 млрд.



В октябре прошло пять аукционов, в ноябре и декабре планируется по четыре.