Компании и их сотрудники должны получать разрешения на разные виды деятельности по единым правилам, считает Минэкономразвития, определить их предлагается в законе «Об основах разрешительной деятельности», сообщают «Ведомости» .

Так, общие правила дадут бизнесу четкое понимание, как получать разрешения, и гарантируют прозрачность процедур — законопроект закрепляет также общие правила приостановления и прекращения разрешений: например, приостановить их по проекту можно максимум на 60 дней, передал через представителя заместитель министра экономического развития Савва Шипов.

Данные о выданных разрешениях планируется хранить в электронных реестрах, доступ к которым будет открытым и бесплатным; если деятельность связана с безопасностью и обороной, будут выдаваться печатные документы, уточняет представитель Минэкономразвития.

У бизнеса есть претензии к проекту: конкретные процедуры будут определены в отраслевых законах, для лицензирования, аккредитации и сертификации специальное регулирование сохранится; ведомствам и организациям, которые выдают разрешения, предстоит определить сроки и порядок их выдачи, но они должны будут предъявлять минимальное количество требований к бизнесу, говорится в документе, к квалификации или количеству работников, ресурсам, финансовому состоянию компании и проч.

Законопроект не распространяется на 35 видов контроля и видов деятельности, для которых требуется получать разрешения, — экспортный контроль, тарифы, работа естественных монополий; таких исключений добились федеральные органы власти, объясняет представитель Минэкономразвития: это те же виды контроля, которые выведены из-под контрольно-надзорной реформы; не будут регулироваться и «квазиразрешительные» процедуры, когда разрешение еще не дает права на деятельность.