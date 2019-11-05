Правительство направило отрицательный отзыв на законопроект о едином платежном документе (ЕПД) для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко, курирующего вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Правительство не поддержало нормы, предложенные в законопроекте», — отметили в пресс-службе замглавы кабмина.

Инициатива о едином платежном документе была разработана депутатами Госдумы Павлом Качкаевым и Сергеем Пахомовым. Проект поступил на рассмотрение Госдумы 19 июня. Авторы документа предлагают устранить практику, когда каждая ресурсоснабжающая организация присылает жильцам отдельную квитанцию. Проект закона предусматривает привлечение для этого расчетных центров, которым поставщики жилищно-коммунальных услуг будут направлять данные.

Ранее сообщалось, что Кабмин поддержит законопроект при условии его качественной доработки.

