Присоединяйтесь 26 ноября 2019 года, чтобы услышать более 13 ведущих экспертов, которые поделятся с Вами самой последней информацией о программах гражданства за инвестиции, самых эффективных способах защиты активов, управления богатством, а также выбора налоговой стратегии в 2020 году. Конференция пройдет в самом сердце столицы - Moscow Marriott Grand.

Программа конференции:

Юникорны Силиконовой Долины, Capital Systeme (Швейцария)

Альтернативные активы. Навигация по рыночном рискам, Monaco Management Group (Панама)

CS Global Partners - Ваше решение для получения гражданства Карибских стран, CS Global Partners (ОАЭ)

Налоговая стратегия – 2020. Как выстроить безопасную и эффективную юридическую структуру, Parallel Legal Consulting (Россия)

Гражданство Кипра за инвестиции и смена места жительства, Leptos Estates (Россия)

Гольф Резорт "Игл Пайн" - новый инвестиционный проект в Лимассоле, Aristo Developers (Кипр)

Возможности в Черногории и Греции, Eurofast (Черногория)

Программы иммиграции Великобритании в сравнении с глобальными альтернативами: практические примеры, BEYOND Residence & Citizenship (Великобритания)

Голден визы Европы - обзор программ. Где можно купить доходную недвижимость и получить вид на жительство, Migronis (Португалия)

Тренды рынка недвижимости в 2019 году, Prime Property (Кипр)

Актуальные вызовы международного бизнеса: Сабстанс в юрисдикциях и банках, автообмен, КИК РК. Структурирование, защита и управление активами. Практические решения, Hill Consulting (Россия)

Программы гражданства за инвестиции, Apex Capital Partners (Россия)

Получение профильного высшего образования в университетах Республики Кипр как возможность интеграции в экономическую, социальную и политическую системы мирового сообщества, Aurora Consultancy (Кипр)

Программы гражданства за инвестиции в Греции, Doppia Development (Греция)

Почему стоит посетить?

13+ лучших спикеров

20+ экспонентов на выставке и возможность получить бесплатную консультацию

350+ потенциальных партнеров и клиентов из более 20 стран

6+ часов практического материала и инсайдерской информации

Эффективный нетворкинг во время кофе-брейков, ланча и вечернего коктейля

Роскошное место проведения, отличная организация и высокий уровень аудитории

Условия регистрации

Для делегатов из России: только топ менеджмент, стоимость участия составляет 6000 рублей.

Стоимость для делегатов из других стран, а также компаний, которые находятся в России и занимаются консалтингом в сфере инвестиций за рубежом, покупкой недвижимости за рубежом, управлением активами и открытием счетов в иностранных банках, регистрациями компаний за рубежом составляет 300 евро.

Используйте промо код BANKIR10 и получите 10% скидки.

Регистрация

На данный момент уже зарегистрировано 405 участников! Присоединяйтесь к лидерам уже сегодня!

По вопросам регистрации обращайтесь к организатору конференции Bosco Conference: bc@bosco-conference.com; +7 499 705 91 98; +44 203 519 34 84